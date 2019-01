Solskjær fikk knalltøff trekning i FA-cupen

ntbsport

Det ble klart under mandagens trekning på Molineux, der Liverpool like før hadde tapt 1-2 for Wolverhampton.

Med noen få unntak kunne ikke Solskjær fått et verre utfall. Arsenal er den mestvinnende klubben i FA-cupen med sine 13 triumfer mot Uniteds 12.

Solskjær ledet Manchester United videre fra 3. runde lørdag. Det skjedde etter en grei 2-0-seier over Reading på Old Trafford.

Manchester United er for lengst hektet av i kampen om å vinne Premier League. «De røde djevlene» ligger på 6.-plass og er 16 poeng bak serieleder Liverpool. Få, om noen, gir United en real sjanse til å vinne mesterligaen.

Allerede i åttedelsfinalen venter det formidabel motstand i form av Paris Saint-Germain. Dermed seiler FA-cupen opp som Uniteds store tittelsjanse utover vinteren og våren, men da må først Arsenal ryddes av veien allerede i 4. runde.

I ligacupen ble det umiddelbar United-exit. Hjemmetapet for Derby på straffer var en av flere nedturer i José Mourinhos siste måneder som Manchester United-manager.

Kampene i FA-cupens 4. runde spilles helgen 26.-27. januar.

