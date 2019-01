RBK gir opp å bli enig med Haugesund før 1. februar

ntbsport

Sagaen rundt Haugesund-treneren som ønsker seg til Rosenborg, tok av før helgen. Og søndag kveld ble det brudd i forhandlingene om en kompensasjonssum for Horneland og assistenten Karl Oskar Emberland.

Rosenborg og Horneland mener at trenerens oppsigelsestid i Haugesund går ut 1. februar. Derfor vil RBK la være å foreta seg noe før den tid.

– Vi greier ikke å bli enige med Haugesund og tenker akkurat nå at vi ikke gjør mer i saken. Vi kommer til å la det gå til 1. februar, sier Koteng til Adresseavisen.

Uenige

Horneland og Emberland har skrevet under på kontrakter med Rosenborg som gjør dem til henholdsvis hovedtrener og assistenttrener fra 1. februar. Det mener ledelsen i FK Haugesund at de ikke har rett til.

FKH mener derimot at klubben har terminert en treårskontrakt Horneland skrev under på i oktober, og at det er den forrige kontrakten som gjelder. Den løper fram til 30. november 2019 og skal ikke ha noen klausuler som gjør at RBK kan hente ham, med mindre han blir frikjøpt.

– For å få en løsning er vi avhengige av at Horneland og Rosenborg kommer på banen. Så får vi se om det er et ønske som er gjensidig fra deres side, sa styreleder Leif Helge Kaldheim i FK Haugesund til NRK før helgen.

Ledet FKH-treningen

Rosenborg har tilbudt Haugesund 1,1 millioner kroner for å få Horneland frigitt før oppsigelsestiden, men det tilbudet ble avslått, ifølge Koteng. Og klubbene er tilsynelatende ikke i nærheten av hverandre prismessig.

– Det er for stor avstand. Vi mener vi befinner oss innenfor det som er vanlig å betale for en trener, som vi har opplevd før er ett års etterlønn. Så har vi hørt hva Haugesund har sagt, blant annet gjennom samtaler i helgen. Men vi har ikke nærmet oss, sier han.

– Det er vanskelig å se for seg akkurat nå, fortsetter Koteng på Adresseavisens spørsmål om hvorvidt han ser for seg en enighet før februar.

Koteng og Rosenborg går ut fra at Horneland og Emberland er på plass i Trondheim 1. februar, når oppsigelsestiden i den nye kontrakten med FKH utløper. Inntil videre er de imidlertid Haugesund-trenere, og mandag ledet de lagets trening på Karmøy.

