Ny bortesmell for Rangers og Zuccarello

Rangers kom til Phoenix med fredagens 1-6-tap for Colorado Avalanche i bagasjen. Før det var spilt en halv periode i Arizona, var det lite som antydet at New York-laget skulle komme på høyden igjen.

Conor Garland og Mario Kempe satte inn hvert sitt mål og sørget for at Coyotes ledet 2-0 før det var gått ti minutter. I andre periode la Garland på til 3-0, og deretter sørget Clayton Keller og Alex Galchenyuk for 5-0 til hjemmelaget. Med en måplløs siste periode ble det resultatet stående.

Også hjemmekampen siste onsdag endte med femmålstap, den gangen mot Pittsburgh Penguins, som scoret sju mål mot Rangers' to. Rangers har dermed en begredelig statistikk på starten av året med null poeng, 18 baklengsmål og bare tre egne scoringer.

Norske Mats Zuccarello fikk 17 minutter på isen i Phoenix søndag.

