Horneland leder FKH-treningen

Søndag kveld meldte Haugesunds Avis at det ble det brudd i forhandlingene mellom Rosenborg og FK Haugesund om trenerovergangen til Eirik Horneland. Det er ikke klart når det eventuelt blir nye forhandlinger mellom de to klubbene om trenerovergangen.

Dermed ledet Horneland, som ønsker seg til Rosenborg, en noe spesiell FKH-trening på Karmøy mandag.

"Vi ber pressen om å respektere treningen og at man ikke forstyrrer denne. Spillere, trenere og ledere er tilgjengelige etter trening", opplyser klubben på sitt nettsted.

De to fotballklubbene er uenige om kompensasjonen for Horneland og assistenttrener Karl Oskar Emberland. Styreleder Leiv Helge Kaldheim i FK Haugesund hadde håpet å bli enig med trønderklubben i løpet av helgen, men slik gikk det altså ikke.

Horneland og Rosenborg mener den avtroppende Haugesund-treneren har én måneds oppsigelsestid i sin kontrakt. FKH mener derimot at klubben har terminert en treårskontrakt Horneland skrev under på i oktober, og at det er den forrige kontrakten som gjelder. Den løper fram til 30. november 2019 og skal ikke ha noen klausuler som gjør at RBK kan hente ham med mindre han blir frikjøpt.

