Rooney ble arrestert og bøtelagt med 25 dollar

Det melder flere britiske medier søndag kveld, deriblant Daily Mail.

Rooney ble også arrestert for å banne. Anholdelsen ble gjort av politiet ved Dulles internasjonale flyplass i Virginia. Det er i nærheten av Washington.

33-åringen ble løslatt dagen etter arrestasjonen. Han skal ha sluppet unna det hele med en bot på 25 dollar. Det tilsvarer 215 norske kroner. Han betalte for seg sist fredag.

Hva som ledet til at Rooney ble pågrepet, er ikke kjent. To dager før la han ut et Instagram-bilde av seg selv sittende i et flysete. Han opplyste samtidig at han var på vei til et billøp i Saudi-Arabia.

Episoden i desember skjedde litt over ett år etter at Rooney fikk samfunnsstraff for å ha kjørt i påvirket tilstand.

Rooney har storspilt for DC United i MLS siden overgangen fra Everton sist sommer. Angrepsspilleren er Manchester Uniteds mestscorende spiller gjennom alle tider med sine 253 mål. Han er også tidenes toppscorer for England.

DC United opplyste søndag at klubben er klar over at Rooney-saken som sirkulerer i medier verden rundt.

«Vi forstår medienes interesse i denne saken, men vi mener det er et privat anliggende for Wayne. Dette er noe DC United vil håndtere internt», står det i en uttalelse fra hovedstadslaget.

