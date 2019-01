Manchester City lekte seg videre i FA-cupen

ntbsport

Etter en tung periode, med tre tap på fire kamper i ligaen, virker den regjerende seriemesteren å være tilbake i storform. Torsdag vant de lyseblå gigantoppgjøret mot Liverpool. Søndag gjorde de som de ville mot Rotherham, som til daglig spiller på nest øverste nivå.

Manchester City spilte glimrende offensiv fotball, og vant til slutt hele 7-0.

Stilte sterkt lag

Scoringer av Raheem Sterling, Phil Foden, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Nicolás Otamendi, Leroy Sané, samt et selvmål, gjorde ydmykelsen av gjestene komplett.

Pep Guardiola hadde valgt ut et sterkt mannskap, til tross for hjemmekamp mot et lag fra lavere nivå. Stjerner som Kevin de Bruyne, Raheem Sterling og Gabriel Jesus spilte fra start på et meget rutinert lag.

Like enkelt gikk det ikke for Premier League-kollega Fulham. De er ute av turneringen etter å ha tapt 1-2 på hjemmebane mot Oldham, som til daglig spiller på fjerde nivå i England. Stefan Johansen var ikke involvert for Fulham.

Norsk-waliser debuterte

Watford gikk videre etter 2-0-seier borte mot Woking. Målscorere var Will Hughes og Troy Deeney. For den tidligere giganten Leeds er FA-cupeventyret over for denne gang. De ble slått 2-1 på bortebane av Queens Park Rangers.

Markus Henriksen spilte ikke da hans Hull ble slått ut av Milwall. Nordmannens lag ledet 1-0, men to raske scoringer på slutten endte håpet om spill i 4. runde.

Norsk-waliseren Michael Crowe, med bakgrunn fra Start, startet for Preston i 1-3-tapet for Doncaster på hjemmebane. Det var debuten for 23-åringen som representerer Wales på landslagsnivå.

