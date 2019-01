Tyskland vil ha revansj i Hopman Cup-finalen

ntbsport

Lørdag venter Sveits i et revansjoppgjør for fjorårets finale. Roger Federer og Belinda Bencic prøver å vinne det uoffisielle VM for mixed-lag for annet år på rad.

Verdenstoer Kerber har vunnet alle sine singlekamper i turneringen, som hun gjorde det i fjor. Fredag utklasset hun Ashleigh Barty 6-4, 6-4 da Tyskland og Australia gjorde opp om gruppeseieren.

– Det er alltid vanskelig å møte en spiller som Ash, men jeg servet godt og spilte aggressivt. Det var nøkkelen i dag, sa Kerber.

Verdensfirer Zverev er ubeseiret i single i årets turnering etter at han slo Matthew Ebden 6-4, 6-3. Dermed var Tyskland finaleklar før doublekampen, og den australske seieren der betydde ingenting.

– Vi ville ta oss tilbake til finalen. Det er fint at vi skal møte Sveits, særlig ettersom vi tapte for dem i en veldig jevn kamp i fjor, sa Zverev.

– Angie vant singlekampen sin i fjor. Om hun gjør det igjen, så får jeg prøve å gi Roger litt tøffere kamp enn jeg gjorde da.

Zverev har slått Federer flere ganger tidligere, sist i ATP-verdenstourfinalen i november da den unge tyskeren vant hele turneringen.

Tidligere fredag vant Spania 2-1 over Frankrike, som dermed endte sist i gruppen. Kampen ble avgjort i single. Amerikanske Whitney Osuigwe måtte i doublekampen steppe inn for spanske Garbiñe Muguruza, som måtte trekke seg med skade.

