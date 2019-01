Tor Thodesen skal trene HIFK i finsk eliteserie

ntbsport

Det melder Helsingfors-klubben på sitt nettsted.

Thodesen meldte også selv om ansettelsen på Twitter, der han skrev at han er stolt og at han gleder seg til utfordringen.

Thodesen har tidligere vært trener for flere norske klubber, blant dem Sandefjord i eliteserien. Han har hatt trenerjobber både for klubb- og landslag i Estland, har vært assistent i Baniyas i Abu Dhabi og ble sist sesong hentet til Hønefoss i et mislykket forsøk på å unngå nedrykk til nivå tre.

Teemu Kankkunen trente HIFK tilbake til eliteserien etter nedrykket i 2017, men han har ikke UEFAs Pro-lisens og kan derfor ikke være hovedtrener i finsk eliteserie. Han blir Thodesens assistent.

(©NTB)