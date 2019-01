Solanke kjøpt av Bournemouth

ntbsport

Bournemouth bekrefter overgangen på sitt nettsted.

21-åringen har ikke fått spilletid for Liverpool denne sesongen. Manglende kampform var grunnen til at en leieavtale med Crystal Palace gikk i vasken tidligere denne uken.

Det var ventet at Solanke skulle slutte seg til London-klubben og skyve Alexander Sørloth enda lenger unna førstelaget. I stedet blir han lagkamerat med (og mulig rival for) Joshua King.

Solanke ble utviklet i Chelseas ungdomsavdeling. Han var utleid til nederlandske Vitesse en sesong før han ble Liverpool-spiller i juli 2017. Han spilte 27 kamper forrige sesong (men bare seks fra start) og fikk også sin landslagsdebut for England høsten 2017.

Denne sesongen har han ikke vært på banen for Liverpools førstelag.

– Jeg kommer til en klubb som er på vei opp. Bournemouth har gjort det godt i Premier League de siste sesongene. Det er en god klubb å komme til, spesielt for en spiller i min alder, sier Solanke til klubbens nettsted og legger til at han har et godt inntrykk av manager Eddie Howe.

– Dominic er teknisk god, svært atletisk og med en fysikk som gir oss en annen type spiss. Han har gjort det godt for ulike engelske landslag og har stort potensial, sier Howe.

Solanke får med seg Nathaniel Clyne til Bournemouth. Clyne leies ut fra Liverpool for resten av sesongen. Sidebacken har slitt med å få spilletid og har bare fem kamper for rødtrøyene denne sesongen.

