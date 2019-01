Larvik-tap mot Viborg tross sterk opphenting

ntbsport

Det var lite som stemte for Larvik i første omgang, og særlig sviktet forsvars- og keeperspillet da Viborg fikk sikre seg en overlegen ledelse. Halvveis sto det 13-21.

– Å slippe inn 21 mål er for dårlig, selvfølgelig. 13 mål nesten uten at vi har noen ting på kontring er vi brukbart fornøyd med, men forsvarsspillet må betraktelig opp. Keeperne må få bedre hjelp, men det ville vært greit å få en redning eller to, sa trener Geir Oustorp ved pause til Østlands-Postens direktesending.

Pausepraten så ut til å ha ønsket effekt, og hjemmelaget fikk liv i det 628 tilskuerne ved å ta kommandoen fra start i annen omgang. Larvik hadde hevet seg både offensivt og defensivt, og etter snaut halvspilt omgang reduserte Mari Molid til 22-24.

Optimist

Med 9-3 så langt i 2. omgang hadde publikum all grunn til å håpe på at kampen skulle vendes, men Viborg samlet seg og holdt unna. Larvik greide aldri å redusere forspranget ytterligere, og resten av kampen vekslet Viborg-ledelsen mellom to og tre måls margin.

Emilie Christensen scoret åtte mål og ble kåret til Larviks beste spiller. For gjestene førte Line Haugsted an, også hun med åtte scoringer.

– Vi har hatt en lang kamppause nå, hvor vi har trent godt. Likevel tok det lang tid før vi kom inn i en skikkelig rytme spillemessig, sa Christensen til Østlands-Posten.

– I pausen fikk vi pratet om hvilke grep vi måtte ta for å komme tilbake, og etter det så det betydelig bedre ut. Jeg er optimistisk med tanke på kampene som kommer, både i serien og EHF-cupen.

Linka hyllet

Etter kampen ble Linn-Kristin Riegelhuth, som nylig la opp, hyllet foran hjemmepublikum i klubben hun hjalp til hele 40 titler.

Det var første kamp i EHF-cupens gruppespill, der de to beste i hver av fire grupper tar seg til kvartfinaler. Larvik kom over fra mesterligaen, der laget ble sist i sin gruppe. Larvik møter russiske Kuban Krasnodar borte i sin neste kamp, mens franske Besancon er siste lag i gruppen.

Storhamar er Norges andre representant i gruppespillet og gjester tyske Bietigheim i sin første kamp lørdag.

