Haugesund reagerer på RBKs ansettelse av Horneland – vurderer rettslige skritt

I Haugesund er frustrasjonen stor etter at RBK gikk ut med nyheten om overgangen til Horneland og Karl Oskar Emberland. Rogalendingene mener RBK har opptrådt «særdeles uprofesjonelt».

– Vi opplever at vår siste henvendelse til Rosenborg ikke ble besvart, men at de istedenfor gikk ut og presenterte sine nye trenere, våre kontraktsbundne trenere, sier FKHs styreleder Leiv Helge Kaldheim til TV 2.

Han avkrefter at Haugesund har kommet til enighet med RBK om å la trenerne gå. Videre opplyser han at Rosenborg ikke har svart på deres siste epost.

RBKs styreleder Ivar Koteng mener derimot at henvendelsen er besvart, og at klubben jobber for å bli enige om å få de to trenerne på treningsfeltet tidligere enn 1. februar.

– Trenger ikke å bli enige

Det var tidligere torsdag at Rosenborg opplyste på sitt nettsted at Horneland og assistenten Emberland var ansatt i trønderklubben.

– En veldig god løsning for Rosenborg, sa styreleder Koteng til Adresseavisen om ansettelsen.

Noen timer senere bekreftet også han at klubbene ikke har kommet til enighet om de to trenerne.

– Vi trenger ikke å bli enige med Haugesund. Da kan de bli i Haugesund ut oppsigelsestiden og begynne hos oss 1. februar, sa Koteng.

Vurderer rettens vei

Horneland og Rosenborg mener at den avtroppende Haugesund-treneren har en måneds oppsigelsestid i sin kontrakt. FKH mener derimot at de har terminert treårskontrakten som Horneland skrev under på i oktober.

Rogalandsklubben mener dermed at det er den forrige kontrakten som er gjeldende, og at Hornelands avtale løper fram til 30. november 2019. Den kontrakten skal ikke ha noen klausuler som gjør at RBK kan hente ham, med mindre han blir frikjøpt. Det har ikke Rosenborg gjort, ifølge Haugesunds styreleder Kaldheim.

Han forteller til Haugesunds Avis at klubben ikke forholder seg til stillhet fra RBK. Trønderne har fått beskjed om hva konsekvensene av dette er, sier Kaldheim. Han vil derimot ikke gå inn på hva det er overfor mediene, men på spørsmål om det vil gå via Norges Fotballforbund eller sivilrettslige instanser, svarer styrelederen kontant:

– Sivilrettslige instanser.

