Bjørn Helge Riise legger opp

Høstsesongen i Sogndal ble det siste Riise gjorde på fotballbanen.

– Avgjørelsen tok jeg i julen, men den har ligget der en stund. Jeg har tenkt lenge på dette, sier han til VG.

Riise, som er lillebror til enda mer kjente John Arne, fikk 35 kamper for Norges A-landslag. I 2002 forlot han Aalesund til fordel for Standard Liège i belgisk fotball. Tre år senere kom han tilbake til Norge for å spille for Lillestrøm. Der ble han cupmester i 2007.

Deretter prøvde Riise seg på nok et utenlandseventyr, denne gangen i Fulham og Premier League. I 2010 satt han på benken da London-laget tapte europaligafinalen mot Atlético Madrid.

– Jeg klarte alle de målene jeg satte meg tidlig, og det er jeg stolt av. Debuten i belgisk fotball som 19-åring, tiden i Lillestrøm, debuten på A-landslaget og i Premier League med Fulham, der jeg fikk spilt med og mot eliten i internasjonal fotball. Jeg fikk bevist at jeg dugde. Og nå er jeg klar for et nytt kapittel i livet mitt, sier Riise.

Han har en klar ambisjon om å få seg en jobb som fotballtrener så fort som mulig.

– Jeg har tenkt lenge på dette. Egentlig har jeg alltid hatt lyst til å bli trener, det er det jeg har brent mest for den siste tiden, og jeg går inn i det med samme iver som jeg gjorde som spiller.

