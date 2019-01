Solskjær og United nærmer seg topp fire

ntbsport

Scoringer av Romelu Lukaku og Marcus Rashford ga nok en trepoenger til «de røde djevlene». Solskjærs grep om å sette innpå førstnevnte etter litt over en time betalte seg umiddelbart da United slet på St. James' Park.

– Du må være klar når du er innbytter. Det er det manageren forventer av meg. Det er helt annerledes med en ny manager. Vi lærer av ham, og så langt har det bare vært bra, sa Lukaku til Sky Sports.

Nå begynner nordmannens lag å nærme seg den viktige fjerdeplassen i Premier League med stormskritt. Den gir spill i mesterligaen, og etter seieren i Newcastle er det bare seks poeng opp for Manchester United. Solskjær fikk også se sitt lag holde nullen for første gang under hans ledelse.

– Endelig holdt vi nullen. Det var en profesjonell opptreden. Vi kom aldri opp på vårt beste, men vi hadde kontroll, fortsatte å jobbe og fikk målene, sa Solskjær.

Med trepoengeren ble Solskjær den andre manageren i United-historien som vinner sine fire første kamper. Kun legenden Matt Busby har klart det samme. Det gjorde han i 1946, skriver Premier League på sin Twitter-konto.

Svak omgang

Det var en slurvete åpning av Manchester United. Hjemmelaget hadde mye ball og skapte gode muligheter. Etter 15 minutter holdt Phil Jones på å rote det skikkelig til for gjestene. Han fomlet ballen til Newcastle-spiss José Salomón Rondón, men klarte å unngå baklengsmål etter en kjempetakling.

Manchester United har til tider sprudlet offensivt etter at Solskjær tok over. Og utover i omgangen kunne man se mer til de positive tendensene. Gjestene spilte seg gradvis opp, og det var etter hvert de røde som skapte de største mulighetene.

Både Rashford og Paul Pogba hadde sjanser til å score, men klarte ikke å overliste Martin Dúbravka i Newcastle-buret.

Scoret på keeperretur

Gjestene fikk det heller ikke til å stemme fra start etter hvilen. Etter en drøy time valgte Solskjær å bytte inn stjerneduoen Lukaku og Alexis Sánchez. Det ga uttelling direkte. Rashford skjøt frispark fra rundt 30 meter, Dubravka ga en svak retur, og den dunket Lukaku i nettet med sitt første touch på ballen.

– Det var en god førsteberøring fra en innbytter. Når du ser en stor Romelu Lukaku løpe mot deg, må du som keeper noen ganger ta hendene av ballen. Vi var sløve i første omgang. Da var det som en testimonial, sa Solskjær.

Newcastle fortsatte å yppe seg, men det var til slutt gjestene fra Manchester som skulle avgjøre. Innbytter Sanchez trillet ballen til Rashford. Spissen var iskald alene med keeper og trillet ballen i nettet. Det var ungguttens tredje mål på fire kamper under Solskjær.

– De var vanskelige å bryte ned, og det tok lenger tid for oss å score enn vi hadde håpet. Vi måtte jobbe hardt for disse tre poengene, sa Rashford.

Med seieren klatrer Manchester United opp på 38 poeng. Tre poeng skiller til Arsenal på femteplass, mens avstanden til fjerdeplasserte Chelsea er seks poeng. London-laget rotet bort to poeng onsdag da de spilte 0-0 hjemme mot Southampton.

Nå venter FA-cupkamp mot Reading for Solskjærs menn. Deretter er det storkamp i ligaen mot Tottenham i London 13. januar. Mellom de to oppgjørene skal United til Dubai for å lade opp i varmen.

– Vi trenger det treningsoppholdet for å ha gode bein når vi kommer til slutten av mars, sa Solskjær til Sky Sports.

(©NTB)