Norge i dopingopprop mot Russland

I september besluttet styret i Verdens antidopingbyrå (WADA) å oppheve utestengelsen av Russlands antidopingbyrå (RUSADA). Betingelsen var at de godtok flere vilkår, blant annet at WADA skulle få tilgang til alle data fra laboratoriet i Moskva innen årsskiftet. Det skjedde ikke, og det får flere til å reagere sterkt.

I et opprop, skrevet av ledere i 16 nasjonale antidopingbyråer, er budskapet klart.

«Etter mer enn tre år med undersøkelser, ubesluttsomhet og kompromisser som svar på den verste dopingskandalen i idrettens historie, er tiden moden for å vise at ingen individer eller nasjoner er fritatt sine forpliktelser til Verdens Antidopingkode (WADC). Vi bønnfaller WADA om å bruke sin fulle autoritet og ressurser til å fremskynde denne saken», står det i oppropet.

Like før jul måtte WADAs fem utsendte eksperter reise hjem fra Moskva med uforrettet sak. Russiske myndigheter sa at ekspertenes utstyr til å hente ut data ikke var godkjent av landets lover.

Skuffet

På årets første dag bekreftet WADA at Russland ikke hadde oppfylt vilkåret om full tilgang. Russerne risikerer igjen å bli suspendert.

– Jeg er svært skuffet over at dataene fra det tidligere Moskva-laboratoriet ikke har blitt overlevert i samsvar med avtalen med WADAs styre i september 2018, sa WADA-president Craig Reedie i en pressemelding.

WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse skal møtes 14. og 15. januar for å komme med en anbefaling til WADA-styret om Russlands idrettsframtid. Antidoping Norge og 15 andre nasjonale antidopingbyråer krever at det blir tatt en beslutning så raskt som mulig.

Lederen av USAs antidopingbyrå, Travis Tygart, ristet oppgitt på hodet over hele situasjonen rundt RUSADA.

– Det er en vits og en skamplett for WADA og det globale antidopingsystemet, tordnet USADA-sjefen tirsdag.

Sentralt

WADA utestengte RUSADA i november 2015 etter at McLaren-rapporten dokumenterte omfattende og myndighetsassistert dopingjuks i årene 2011 til 2015. Sentralt i dette sto antidopinglaboratoriet i Moskva.

Mangelen på adgang til data fra Moskva-laboratoriet har vært en hemsko i forsøket på å stille de skyldige til ansvar for dopingjukset. I februar omgjorde Idrettens voldgiftsrett (CAS) straffene mot 28 av de 43 russiske idrettsfolkene som av IOC var diskvalifisert og utestengt for å ha bidratt til og profittert på dopingjukset.

Så langt har bare to internasjonale særforbund, friidrett (IAAF) og skiskyting (IBU), innledet disiplinærsaker basert på opplysningene i McLaren-rapporten. IAAF har siden november 2015 nektet russere deltakelse i internasjonale konkurranser, unntatt håndplukkede idrettsfolk som må konkurrere som nøytrale utøvere.

