Cardiff-sjefen mener Tottenham bør tvinges til å spille på Wembley ut sesongen

Nye White Hart Lane skulle stå ferdig sensommeren 2018, men en rekke forsinkelser har ført til at nasjonalarenaen stadig er Spurs' hjemmebane.

Tottenham har nå vært gjennom ni av sesongens 19 hjemmekamper i ligaen, og stadig er det ikke bekreftet en dato for når arenaen kan innvies. Men Warnock er bekymret for at det kan bli andre forutsetninger for lagene som eventuelt må møte London-klubben på dens nye hjemmearena.

– De har gjort så mange blundere med timingen nå, så jeg synes Premier League skal tvinge dem til å spille på Wembley resten av sesongen. Jeg synes ikke det bør være noen mulighet for noen fordel for noen av våre motstandere, sier Warnock.

Fire av Tottenhams fem neste ligakamper spilles på hjemmebane. Mauricio Pochettinos menn har stadig til gode å spille hjemme mot Cardiffs bunnrivaler Newcastle og Huddersfield.

– Det er ikke vår feil. Vi skulle jo også ha spilt på den nye arenaen deres. Jeg synes de (ligaledelsen) skal ta grep nå, framfor å la dem være der i seks-sju uker eller hva det nå blir, sier Warnock.

Cardiff tapte 0-1 borte mot Tottenham i oktober.

Spurs' neste hjemmekamp spilles mot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United 13. januar. Den går definitivt på Wembley, men nye White Hart Lane kan stå klar til London-oppgjøret hjemme mot Watford 30. januar.

