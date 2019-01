Østberg i førersetet etter sliteseier

ntbsport

Dermed overtok hun også sammenlagtledelsen i touren foran nettopp russeren.

Løpet i tyske Oberstdorf ble avsluttet med en nervepirrende duell mellom Østberg og Neprjajeva. Der var Østberg så vidt sterkere etter at russeren hadde kommet først inn på oppløpet.

– Det smakte så utrolig deilig. Det var tøft uti der, snøen legger seg i sporet. Jeg tenkte at jeg bare måtte prøve å gå på, mørne de andre og se om det var mulig å få en luke, sa Østberg til NRK.

Spennende

Hun så også ut til å ha skaffet seg en klar ledelse et stykke før mål, men Neprjajeva hadde åpenbart ski som egnet seg bedre for å gå i motbakke. Ved siste mellomtid, 600 meter før mål, hadde russeren tatt seg så vidt forbi Østberg.

– Det var nok ganske store forskjeller på skiene, og det var varierende forhold og utfordrende å holde roen i dag, sa Østberg.

Hun hadde krefter nok i beina til å komme seg de nødvendige centimeterne foran i mål. Sedova, som ble hengende litt bak de to på tampen, ble slått med 5,3 sekunder på 3.-plass. Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fire.

I tet

I totalkampen leder Østberg nå med 24,1 sekunder på Neprjajeva. Amerikanske Jessica Diggins, som ledet før onsdagens fjerde etappe, ble fullstendig hektet av i snøværet i Oberstdorf. Hun kom i mål på 11.-plass, 58,4 sekunder bak Østberg.

Den norske jenta var den av løperne som tok mest ansvar i starten av fellesstarten i et krevende snøvær. Det var åpenbart at det kladdet for flere løpere, noe som gjorde det enklere å henge enn å gå i tet, men Østberg så ut til å ha gode ski og holdt farten oppe.

På den innlagte «spurten» etter 5,8 kilometer var den norske jenta først, og hun sikret seg dermed 15 bonussekunder i Tour-sammendraget. Finlands Krista Pärmäkoski var toer (10 sekunder), mens Neprjajeva lå på 3.-plass (5).

Startvansker for Jacobsen

Jacobsen var blant dem som fikk et ublidt møte med værforholdene allerede fra start. Likevel var hun bare 12,9 sekunder bak vinneren.

– Jeg var såpass uheldig at jeg hadde kladd fra start. Det var veldig mye snø i startsporene, så jeg måtte gå ut til siden og slippe feltet forbi for å få av kladden, sa Jacobsen til NTB.

– Og så lugget det i utforkjøringene, og festet ble dårlig etter hvert. Men jeg tror mange hadde dårlige ski i dag, la hun til.

Jacobsen holder nå Østberg som klar favoritt til å vinne hele Tour de Ski.

– Ingvild er i bra form og bekrefter at hun er favoritt. Jeg tror ikke hun kommer til å gi fra seg noe som helst.

Weng åtter

Heidi Weng gjorde et godt løp til tross for sin tommelskade og ble nummer åtte. Hun ble fragått med 23,6 sekunder av Østberg.

Kari Øyre Slind ble nummer 12, Tiril Udnes Weng nummer 14, Lotta Udnes Weng nummer 17, Anna Svendsen nummer 20 og Silje Øyre Slind nummer 35.

Mari Eide måtte gi seg omtrent etter halvgått løp og kan dermed ikke fortsette Tour de Ski.

(©NTB)