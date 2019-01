Tottenham slo kraftig tilbake med lekestue i Cardiff

ntbsport

Harry Kane, Christian Eriksen og Son Heung-min sikret med hver sin scoring tre viktige Tottenham-poeng i medaljekampen i Premier League. Det smakte svært godt for Mauricio Pochettinos menn etter det tafatte 1-3-tapet hjemme mot Wolverhampton lørdag.

– Vi vet alle hvordan det føltes å tape hjemme, og vi måtte slå tilbake. Vi var heldige med det første målet, og etter det hadde vi ballen resten av kampen, sa midtbanestjernen Christian Eriksen til Sky Sports.

Seieren gjør at London-laget klatrer opp på 2.-plass. Der blir det liggende over helgen hvis Manchester City skulle tape tirsdagens storoppgjør mot serieleder Liverpool. Tottenham har seks poeng opp til serielederne før storoppgjøret.

– Vi setter press på alle og fjerner press fra oss selv. Det (presset) kommer tilbake i neste kamp. Det føltes som vi var 18 poeng bak, men vi er ikke langt unna, fortsatte dansken.

Tidlig punktering

Cardiff brukte kun to minutter på å vise hvorfor blåtrøyene ligger i bunnen. Etter litt klabb og babb endte Sean Morrison opp med å pirke ballen i kneet på Kane. Ballen endte i mål, og Kane kunne juble for sin 14. scoring for sesongen. Spissen har nå scoret mot samtlige Premier League-lag han har møtt i karrieren.

Ti minutter senere slurvet vertene igjen i forsvar. Harry Arter klarte ikke å stanse en pasning fra Son som endte hos Eriksen. Dansken vartet opp med et par dragninger foran passive motspillere og plasserte til slutt ballen utakbart for Cardiff-keeper Neil Etheridge nede i hjørnet.

Snaue kvarteret senere var rollene snudd da Eriksen serverte Son. Sørkoreaneren fastsatte sluttresultatet til 3-0 med en god avslutning fra kloss hold etter snaue 26 minutter.

– Vi trenger to eller tre nye spillere. Styrelederen jobber hardt, men det er ikke rett fram. Januar er en forferdelig måned å kjøpe i, sa Cardiff-manager Neil Warnock etter tapet.

Nedrykkstruet

Det ble noe mer fart i vertene etter at Junior Hoilett ble byttet inn i pausen. Canadieren hadde en god mulighet kort tid etter innhoppet, men Hugo Lloris var med på notene. Den franske sisteskansen var også våken da Aron Gunnarsson holdt på å score med ryggen fra kort hold på et hjørnespark.

Likevel var Tottenham nærmere 4-0 enn Cardiff var redusering. En elendig pasning fra Sol Bamba gjorde at gjestene kom fire mot én. Heldigvis for hjemmelaget avverget Etheridge nytt baklengs på eget gress.

Cardiff innehar 16.-plassen etter oppgjøret, men kan falle under nedrykksstreken dersom Southampton og Burnley slår henholdsvis Chelsea og Huddersfield onsdag kveld.

Waliserne gjester Gillingham i FA-cupen lørdag, mens Tottenham skal spille borte mot Tranmere kvelden før.

