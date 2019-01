Ruud lekte seg til seier på årets første dag

ntbsport

20-åringen fra Snarøya vant i to strake sett med sifrene 6-1, 6-3. Det var en tydelig spillesugen Ruud på den australske hardcourten. Kampen var hans første siden han gikk på sitt tredje strake semifinaletap i slutten av oktober.

Ruud fikk en komfortabel reise i første sett. Da brøt han to ganger De Greefs serve.

Belgieren pådro seg også umiddelbart et servebrudd i annet sett, men derfra og ut holdt begge serven. Dermed ble det ikke like enkelt for Ruud som i åpningssettet, men han kontrollerte uansett inn avansementet til 3. runde (åttedelsfinale) i turneringen.

Nordmannen hadde walkover i første runde i Adelaide-forstaden.

Ruud er for tiden rangert som nummer 112 på verdensrankingen. Tirsdagens motstander ligger på 204.-plass.

Challengerturneringen i Playford har en total premiesum på vel 80.000 dollar. Det er den eneste konkurransen Ruud spiller før Australian Open. I fjor kvalifiserte han seg til Grand Slam-turneringen for første gang og tok seg til 2. runde.

(©NTB)