Arsenal løftet seg med seier i London-oppgjør

Bunnlaget Fulham yppet seg et par ganger tidlig i første omgang i tirsdagens oppgjør, men etter at Granit Xhaka sendte Arsenal i føringen, handlet det meste om hjemmelaget.

– Vi tok oss sammen på trening, og i dag så du at vi spilte med selvtillit. Vi liker å sørge for at motstanderne våre er redde når de kommer til Emirates, sa kantspilleren Alex Iwobi til Sky Sports.

Han var servitør da Xhaka ble Arsenals første målscorer i 2019. Fulham-forsvaret misset grovt og lot sveitseren stå umarkert i egen boks i kampens 24. minutt. Han kunne enkelt omsette Iwobis pasning i mål.

Ti minutter senere brente Xhaka en stor sjanse til øke ledelsen, mens også spissene Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette misbrukte muligheter før pause. Iwobi erkjente at Arsenal kunne ha scoret enda flere mål.

– Ja, men vi fikk fire, og det er nok, sa han.

Finspill

Halvveis sto det altså 1-0, men Lacazette gjorde opp for missen da han avsluttet et strålende Arsenal-angrep ni minutter etter sidebytte. Iwobi og Sead Kolasinac kombinerte fint på venstrekanten før sistnevnte slo inn til Lacazette. Franskmannen fikk tid til å legge ballen til rette før han banket den inn i hjørnet.

Arsenal så ut til å ha god kontroll på kampen med 2-0-ledelse, men den utskjelte Fulham-spissen Aboubakar Kamara skapte ny spenning halvveis i annen omgang. Mens Arsenal-forsvaret ropte på frispark etter at Lucas Torreira ble taklet ulovlig, kunne Ryan Sessegnon servere franskmannen for åpent bur.

Kamara gjorde seg svært upopulær i Fulhams forrige kamp da han stjal et straffespark fra Aleksandar Mitrovic og brente det.

Nevnte Sessegnon hadde for øvrig hatt to store muligheter til å sende Fulham i ledelsen like før Xhakas mål. Den engelske kantspilleren avsluttet først utenfor alene med keeper før han bommet på ballen fra kort hold for nærmest åpent mål.

Punktum

Aaron Ramsey erstattet Lacazette i det 75. minuttet, og det skulle vise seg å være et godt bytte av Arsenal-manager Unai Emery. Fire minutter senere tegnet waliseren seg på scoringslista da han avsluttet nok et pent angrep bygget opp på vertenes venstreside.

3-1-scoringen ble «spikeren i kista» for Fulhams poenghåp. Gjestene blir liggende med 14 poeng fra 21 Premier League-kamper og sliter i bunnen av ligaen.

Bedre ble det ikke av at ligaens toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang gjorde 4-1 åtte minutter før slutt. Hans skudd skiftet retning i foten til Tim Ream og var dermed utakbart for Fulham-keeper Sergio Rico.

– 4-1 får det til å høres ut som en nedsabling, men det var det definitivt ikke. Det var sjanser til begge lag, og annenomgangen var den beste vi har spilt under den nye manageren (Claudio Ranieri). Men resultatet er det som blir stående når alt kommer til alt, sa Fulhams midtbanemann Tom Cairney.

Arsenal tok på sin side innpå tabellfirer Chelsea, som spiller hjemme mot Southampton onsdag.

Stefan Johansen kom ikke på banen for Fulham tirsdag. Han spilte sist i Premier League 15. desember. Da fikk han en halvtime som innbytter mot West Ham.

