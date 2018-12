Regn tvang Blackhawks og Bruins til å trene inne

ntbsport

Årets utgave av Winter Classics-serien vil få det nest høyeste tilskuertall for en NHL-kamp noensinne. Kampen spilles på Notre Dame-universitetets arena for amerikansk fotball, men regnværet i Indiana gjorde at lagene ikke fikk teste isen mandag.

Første gang spillerne får sette skøytene på den enorme arenaens isflate blir derfor under oppvarmingen til kampen som starter 12.00 lokal tid tirsdag (19.00 norsk tid).

Kampen blir den 26. i rekken siden NHL i 2003 startet å legge enkelte kamper til store arenaer utendørs. Chicago Blackhawks, som har Andreas Martinsen i stallen, er på papiret hjemmelag.

