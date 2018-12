Rangers brøt tapsrekka med borteseier

ntbsport

De siste ukene har vært tøffe for Rangers. Før møtet med Predators hadde laget kun vunnet tre av sine 14 siste kamper, og kun to ganger i samme periode hadde Zuccarello og co. plukket med seg alle poengene.

I Nashville fikk Rangers det første målet. Etter nærmere tre minutters spill scoret Chris Kreider på en puck fra Mika Zibanejad. Gleden varte ikke lenge for New York-laget, for seks minutter etterpå utlignet Predators' Nick Bonino.

Etter første pauseprat sendte Jesper Fast gjestene tilbake i føringen. Nok en gang var Zibanejad i servitørrollen. Lagene var også i andre periode jevngode. Under minuttet etterpå ordnet Kevin Fiala 2-2.

Holdt unna

Halvveis i perioden kom Predators med nok et mål og sikret seg dermed ledelsen før siste periode. Bonino gjorde nettsus for annen gang i kampen.

Rangers har gjentatte ganger rotet bort ledelser den siste tiden, men lørdag var det endelig deres tur til å komme bakfra og ta seieren. Fire minutter ut i tredje periode skjøt Marc Staal pucken i mål til 3-3.

Tre minutter senere scoret Fast nok en gang og sendte bortelaget i føringen. Resten av perioden klarte Rangers å holde målet rent og kunne dermed dra hjem til New York med sin første seier på fire kamper.

– Vi har snakket om å vinne i denne ligaen. Du må ikke spille fantastisk hele veien, men du må spille smart. Det mener jeg er viktigere enn at man alltid skal spille utmerket. Det er så mange kamper som vi åpenbart kunne ha vunnet, og vi har spilt bra nok til å gjøre det, men til sjuende og sist har motstanderlagene hatt spillere som har snudd kampene i sin favør, sa Rangers' målvaktstjerne Henrik Lundqvist.

Sju poeng bak

Zuccarello fikk 19 minutter og 24 sekunder på isen.

Seieren i Nashville var utvilsomt etterlengtet for Rangers. Etter 37 spilte kamper ligger laget på en femteplass i sin NHL-divisjon. Med én kamp mindre spilt er det sju poeng opp til treer Pittsburgh Penguins. De tre beste i hver divisjon er garantert plass i sluttspillet.

New York Rangers' neste oppgave er bortekampen mot St. Louis Blues. Den spilles allerede nyttårsaften.

(©NTB)