Østberg slått med tre tideler i Toblach-thriller

Gjøvik-jenta var fattige 0,3 sekund unna sin tolvte seier i verdenscupen. Fortsatt er hennes siste triumf fra Oberstdorf-fellesstarten under fjorårets tour.

– Jeg har hatt litt utur med tidelene på flere løp i år. 0,3 var veldig nærme seier, men det var et veldig bra løp. Jeg tar med meg det, sa Østberg til NRK.

28-åringen har i vinter vært klart best i fri teknikk av samtlige løpere som går Tour de Ski. Likevel overrasket Neprjajeva og gikk inn til seier med nesten minst mulig margin.

– Det er litt surt når det står om første- og annenplass, men jeg tar mest med meg at det var et veldig bra løp. Det var litt vanskelig å få en ordentlig god følelse uti der, men jeg disponerte løpet veldig bra. Jeg gikk kanskje litt for svakt helt mot slutten, men det var ganske likt med Neprjajeva, sa Østberg.

Fra lederstolen fulgte Østberg spent med på løpene til Krista Pärmäkoski og Neprjajeva. Spesielt sistnevnte var en reell trussel. Russeren ledet ved alle mellomtider mellom 2,1 og 8 kilometer, men luken til Østberg ble stadig mindre.

Med to kilometer igjen ledet Neprjajeva med et halvt sekund. I mål var avstanden nede i 0,3. Det ble to russere på pallen søndag. Anastasia Sedova tok tredjeplassen.

Weng viste framgang

Østberg startet distanserennet 54 sekunder bak sprintspesialisten Stina Nilsson i Tour de Ski-sammendraget. Hun åpnet med en 16.-plass i lørdagens skøytesprint. Neprjajeva er ny sammenlagtleder etter to etapper.

Russeren er 23,6 sekunder foran Jessica Diggins fra USA, mens treer Østberg er bak med 28,3.

Heidi Weng har i vinter vært langt unna god gammel form, men søndag viste hun klar framgang. 27-åringen var nest best av de norske og krysset målstreken 21,2 sekunder bak vinnertiden. Det holdt til en svært oppmuntrende 5.-plass for løperen som har vunnet Tour de Ski de to siste årene. Forrige sesong vant hun også verdenscupen sammenlagt.

– Jeg er skikkelig glad og lettet over at det går litt bedre. Dette ser lyst ut, sa Weng til NRK.

Johaug-rekken brutt

Kari Øyre Slind havnet på 9.-plass og ble slått med 49 sekunder, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen la seg inn på en 14.-plass. Deretter fulgte Lotta Udnes Weng som nummer 25.

Trioen Tiril Udnes Weng, Silje Øyre Slind og Mari Eide ble nummer 29, 30 og 32. Også Maiken Caspersen Falla (47.-plass) og Anna Svendsen (55.-) deltar i touren.

Det var første gang i vinter at et distanserenn i verdenscupen ikke ble vunnet av Therese Johaug. Skidronningen fra Dalsbygda valgte å droppe touren for å være i best mulig form til Seefeld-VM i februar.

Heller ikke OL-mester Ragnhild Haga er med på langrennsfesten i Mellom-Europa.

