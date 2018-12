Ørjan Nyland ute med langtidsskade

ntbsport

– Våre medisinere har fått beskjed om at akillesen har røket. Det er det eneste vi vet. Og vi har ikke kommet i kontakt med Nyland ennå, sier det norske A-landslagets assistenttrener Per Joar "Perry" Hansen til VG.

Avrevet akilles krever operasjon og kan bety flere måneder på sidelinjen for målvakten.

– Det kan fort gå et halvår uten at han er klar. Nå får vi bare håpe at han kommer seg skikkelig igjen. Villa har nok planer i sitt medisinske apparat som gjør at han får en bra lege og et bra opptreningsprogram, fortsetter Perry.

Skaden er mer dårlig nytt for Nyland, som har hatt en trøblete høst mellom stengene. Aston Villa har nylig også sikret seg den kroatiske landslagskeeperen Lovre Kalinic.

Nyland sto hele kampen i 1-1-oppgjøret borte mot Preston lørdag. Han har voktet buret i 23 av de 25 kampene Birmingham-klubben har spilt så langt i den engelske mesterskapsserien.

Aston Villa runder av 2018 på 9.-plass og har fem poeng opp til Derby på omspillsplass.

(©NTB)