UEFA: Retningslinjer mot rasisme ble ikke fulgt i Milano

UEFA reagerer på at forsvarsspilleren til Napoli i bortekampen mot Inter Milan onsdag gjentatte ganger måtte finne seg i trakassering fra hjemmefansen uten at de korrekte grepene ble tatt.

Franskfødte Koulibaly har senegalesisk bakgrunn og opplevde tilrop, «apelyder» og rasistiske sanger fra tribunen på San Siro før han ble sendt av banen etter to gule kort ni minutter før ordinær tid.

Napoli leverte inn tre klager på trakasseringen, og tre kunngjøringer ble gjort over høyttaleranlegget om at fansen måtte slutte med tilropene, til ingen nytte.

I henhold til UEFAs retningslinjer skulle kampen vært stanset, men det ble den ikke.

Burde stanset

I en felles uttalelse uttrykker UEFA og spillerorganisasjonen FIFPro sterk bekymring for «den uakseptable rasistiske hendelsen, og det som synes å være manglende respekt for den bredt anerkjente tretrinns fremgangsmåten å håndtere rasistiske tilrop på».

Begge organisasjoner støtter italienske fotballmyndigheter i en nulltoleransepolitikk overfor rasisme og sier oppførselen de så onsdag ikke har noen plass i fotballens verden.

Videre støtter de avgjørelsen til ledelsen i Serie A, som har bestemt at Inter må spille to hjemmekamper uten publikum som følge av de rasistiske tilropene mot Koulibaly.

Dømte perfekt

Leder for det italienske fotballforbundet, Gabriele Gravina, har tidligere sagt at dommer Mazzoleni dømte rett i kampen, inkludert da han sendte Koulibaly av banen. Koulibaly skal ha vært irritabel og hissig etter all trakasseringen fra fansen. Inter vant kampen 1-0, takket være et mål på overtid etter at Napoli hadde fått to mann utvist, inkludert Koulibaly.

– Mazzoleni fulgte reglene helt perfekt, sa Gravina til Sky Sports Italia etter kampen.

