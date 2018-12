Sesongen over for Haver-Løseth

ntbsport

Det opplyser landslagslege Marc Strauss til NTB lørdag kveld.

– Nina har akkurat vært inne til operasjon. Det er ingen båndskader, men hun hadde brudd i kneet.

Dermed går hun glipp av alpin-VM i svenske Åre i februar. De neste ukene må Haver-Løseth belage seg på å hinke på krykker. Når hun kommer hjem til Norge, starter opptreningen på Olympiatoppen.

– Det vil ta tre måneder før hun kan trene for fullt igjen. Nå blir hun på sykehuset i noen dager før hjemreisen til Norge, forteller Strauss.

Ved godt mot

Han snakket med Spjelkavik-alpinisten rett før operasjonen.

– Hun er ved godt mot. Dette er veldig kjipt, men hun er fattet. Hun er «happy» med at omstendighetene er som dem er.

Ifølge Strauss kunne kneskaden vært langt verre.

Haver-Løseth har tidligere slitt med overbelastning. Skaden hun lørdag pådro seg, er den mest alvorlige hun har hatt.

29-åringen har lagt ut et bilde av seg selv i sykesengen på Instagram. Hun skrev følgende som bildetekst:

«Rett fra operasjonssalen. Dessverre slutter sesongen min her. Brudd i et leggbein rett under kneet og en skade i menisken gjør at det blir to måneder på krykker. Rehab, her kommer jeg».

Krasjet i flere porter

Sunnmøringen åpnet lørdagens slalåm litt reservert og tapte mye tid nedover bakken. Hun var 1,34 sekund bak Mikaela Shiffrin ved siste mellomtid før det gikk galt i en av de siste portene før mål.

Haver-Løseth hektet i en port, mistet den venstre skien og krasjet inn i flere andre porter. Hun slo det høyre kneet hardt inn i en av portene og ropte av smerte. Hun kom seg imidlertid opp og gikk ut av målområdet med støtte av medisinsk personell mens hun smilte tappert.

Slalåm- og storslalåmspesialisten står med to seirer i verdenscupen. De kom i slalåm i januar 2016 (Santa Caterina) og i parallellslalåm i januar i år (Stockholm). I tillegg har hun ytterligere seks pallplasser.

I februar var Haver-Løseth en del av det norske gjengen som tok OL-bronse i lagkonkurransen.

