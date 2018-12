Carlsen leder lynsjakk-VM etter første dag

ntbsport

Den regjerende mesteren står med 9,5 poeng når den første av to VM-dager er over. Av tolv partier har fem endt i remis.

Etter at alle spillerne har fullført tolv partier, har ingen flere poeng enn Carlsen. Vladislav Artemjev står med like mange.

Det var en glad Carlsen som møtte NRK etter lørdagens siste parti.

– Spillet kom seg på slutten. Jeg følte ikke at jeg spilte enormt bra, men jeg spilte kjapt og på instinkt, så det er veldig bra. Det hjelper. Vi får se i morgen, det er alle muligheter, sa han til statskanalen.

I lørdagens siste parti møttes nettopp Artemjev og Carlsen. Med svarte brikker hadde Carlsen lenge et overtak, men til slutt inngikk spillerne remis.

– Det var veldig spennende og et morsomt parti, men sikkert veldig mye feil. Jeg skulle gjerne hatt en seier, men jeg er i hvert fall i ledelsen, sa Carlsen.

Med remis kan fjorårets verdensmester gå til sengs som delt leder av mesterskapet før alt avgjøres med ni partier søndag.

Sterke seirer

Peter Svidler og Levon Aronian var Carlsens motstandere i parti ti og elleve. Førstnevnte måtte se seg sjakk matt mot en knusende sterk verdensener, og også Aronjan måtte gi opp etter godt Carlsen-spill.

– Det var gøy, det. Det var ikke et feilfritt parti på noen som helst måte. Spillet sitter ikke helt ennå, sa Carlsen til NRK etter partiet mot Svidler.

Med seieren var han fortsatt ubeseiret.

– Det betyr at jeg har hatt mye flaks, men også at jeg kjemper, sa han med et smil.

Carlsen åpnet dagen på best mulig måte med seier mot Ivan Popov. I det andre partiet møtte Carlsen Sergej Grigorjants. Russeren spilte godt med dårlig tid og klarte å til slutt å sikre sjakk patt.

Det betyr at Carlsen ikke var i sjakk matt, men heller ikke hadde noen muligheter til å flytte kongen, som eneste gjenværende brikke. Dermed endte partiet i remis.

– Ikke i toppform

I det tredje partiet snudde nordmannen fra tap til seier mot hviterussiske Vitalij Teterev. Mot Marin Bosiocic i det fjerde partiet viste Carlsen virkelig hva som bor i ham. Han vant dronningen og knuste kroaten med lang tid igjen på klokken.

– Jeg vet ikke om alt var korrekt, men det var gøy å spille litt ordentlig dynamisk, ikke bare tull og tøys, sa han og gliste.

Deretter spilte Carlsen remis mot både Aleksei Sjirov og Sergej Zhigalko. Mot den unge polakken Jan-Krzysztof Duda viste Carlsen igjen klasse og tok en overlegen seier.

– Det går sin skjeve gang. Det er ikke i nærheten av toppform enda, sa Carlsen til NRK etter parti sju.

Også i det åttende partiet var Carlsen suveren og vant enkelt mot Alireza Firouzja fra Iran. Det neste partiet mot russiske Dmitrij Andrejkin ble en tøff kamp for favoritten, og han kunne puste lettet ut etter remis.

Avgjøres søndag

Spillerne starter hvert parti med tre minutter og får to ekstrasekunder per trekk.

Totalt er det 21 runder i lynsjakk-VM. De resterende ni går søndag.

Carlsen er regjerende mester også i klassisk sjakk etter seieren mot Fabiano Caruana i november.

Han endte på 5.-plass i hurtigsjakk-VM, som ble avsluttet fredag. Han har dermed ingen mulighet til å gjenta bedriften fra 2014, da han vant VM i lyn-, hurtig- og langsjakk.

