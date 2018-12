Ydmyk Solskjær tar ikke æren for Pogbas løft

ntbsport

På pressekonferansen foran søndagens hjemmekamp mot Bournemouth ble Pogba naturlig nok et tema.

Franskmannen har scoret to mål og slått to målgivende pasninger i løpet av Solskjærs to første kamper som United-manager. I tillegg ser han ut til å trives bedre i den røde trøya enn han har gjort på lang tid.

En journalist lurte på om Solskjær også kan få stjerneangriperne Romelu Lukaku og Alexis Sánchez til å prestere bedre, slik han har gjort med Pogba.

– Jeg kan ikke gjøre noe med deres prestasjoner på banen. Paul har gjort det selv. Jeg kan prate med spillerne og rettlede dem, men det er opp til dem å prestere på banen. Så jeg er ikke enig i at jeg har gjort Paul bedre på banen eller at jeg kan gjøre det med «Rom» eller Alexis, smilte Solskjær.

Trio tilbake?

Nordmannen gleder seg over at han råder over så mange kvalitetsspillere.

– Paul er en av toppspillerne i verden. Han har vært som alle de andre, egentlig. Innstillingen har vært fantastisk. Ja, han er en type vi kan bygge et lag rundt. Men så har vi også mange andre kvalitetsspillere, sa Solskjær.

Han ga de fleste spillerne fri torsdag etter 3-1-seieren over Huddersfield. Romelu Lukaku, Anthony Martial og Alexis Sánchez trente lett.

Også andre spillere er på vei tilbake fra skade, og Uniteds midlertidige manager har i alt fem mann som kan bli aktuelle mot Bournemouth etter å ha vært ute sist.

– I tillegg har vi Marcos (Rojo) og Scott (McTominay) som ser ut som de veldig snart kan delta igjen, sa Solskjær.

– Chris Smalling har en fotskade, og ham ser vi sannsynligvis ikke før mot Tottenham (13. januar) eller rundt der.

Går alt som planlagt, kan Solskjær med andre ord ha skadefri tropp i midten av januar.

– Kan bli bedre

45-åringens to første kamper i managerstolen har gitt mange scoringer, seks poeng og et viktig løft for et United-lag som slet under José Mourinho.

Solskjær forteller likevel at han ser forbedringspotensial etter de to seierne over Cardiff (5-1) og Huddersfield (3-1).

– Det finnes ting vi må forbedre. Vi har ikke vært konsistente nok, vi har ikke klart å holde nullen. Vi har sluppet inn to dødballmål, så forsvaret i åpent spill har vært bra, sa Solskjær, som samtidig la til:

– Enhver spiller har et ansvar for å forbedre seg. Det er gode spillere vi har, og det er en grunn til at de er her. Så er det opp til dem å bruke kreativiteten sin og ta det ut på banen.

Bare tre dager etter Bournemouth-møtet venter bortekamp mot Newcastle for Solskjær & co. United er inne i et på papiret overkommelig kampprogram, men bortekampen mot Tottenham 13. januar blir en skikkelig nøtt.

