UEFA-klage fra Lagerbäck og NFF

Bakgrunnen for klagen er kampene Spania–Norge og Sverige–Romania 23. mars.

– Jeg vil i hvert fall reagere, selv om det trolig ikke fører til noe og at det er det kommersielle som styrer, sier landslagstrener Lars Lagerbäck til NTB.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt forteller at forbundet har tatt grep.

– Vi har kontaktet UEFA i et fair play-perspektiv, og det gjelder alle kampene, sier han til NTB.

– Når man bare har to dager mellom to kamper, det er kanskje en marginal forskjell, men vi vet at det fysiologisk er vanskelig å fylle opp glykogennivåene 100 prosent på to dager. Jeg synes det skal være så fair som mulig med at man har samme avsparkstid.

Lagerbäck er også kritisk til andre forhold rundt kampprogrammet.

– I denne kvalifiseringen er det også en mulighet for at to nasjoner kan bli enige om tider for kampene. Det synes jeg ikke heller er bra. Da kan man jo forhandle seg fram til fordeler på den måten, sier Lagerbäck.

Han er tilhenger av at oppgjørene starter på samme tid i hver spilleomgang. Norge møter Spania borte med avspark 20.45. Sverige spiller hjemme (18.00) samme dag mot Romania. Norge–Sverige på Ullevaal går 26. mars 20.45.

Dersom Norge ikke kommer seg til EM via den ordinære kvalifiseringen, får laget en ekstrasjanse i nasjonsligaen.

