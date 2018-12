Inter må spille bak lukkede dører etter Koulibaly-hets

ntbsport

Milano-laget klarte ikke å holde styr på sine fans i onsdagens toppkamp i den italienske ligaen. Det ble flere ganger laget «apelyder» i retning den senegalesiske midtstopperen.

Koulibaly ble for øvrig utvist etter å ha fått to gule kort. Det ble også Lorenzo Insigne i kampen der Inter sikret 1-0-seier i tilleggstiden.

Napolis trenerteam ba flere ganger om at kampen skulle stoppes på grunn av rasismen mot Koulibaly, men de ble ikke bønnhørt.

Torsdag tok Koulibaly til sosiale medier for å fortelle at han er stolt av sin hudfarge og sitt opphav. Han fikk også støtte av flere andre fotballspillere, blant dem Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo.

– I verden og i fotballen må det alltid være dannelse og respekt. Nei til rasisme og enhver annen form for fornærmelser og diskriminering, skriver Ronaldo under et bilde der han selv blir markert av Koulibaly i en kamp tidligere i sesongen.

Inters to neste hjemmekamper i Serie A spilles mot Sassuolo og Bologna.

(©NTB)