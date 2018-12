Emery kan bli straffet for å ha sparket til flaske

ntbsport

Episoden fant sted under Arsenals bortekamp mot Brighton (1-1) onsdag kveld. Flasken traff en supporter, og Emery var raskt borte for å beklage det hele.

– Jeg fortalte dem at jeg var lei meg. Det var ikke et hardt spark, men den berørte en supporter, sa spanjolen på en pressekonferanse, før han la til:

– Jeg sparket til flasken i frustrasjon, men ikke på supporterne, ikke med en slik intensjon. Det er omstendighetene. Jeg ba om unnskyldning. Jeg håper vi er ferdige med saken.

Det var FA imidlertid ikke. Via Twitter opplyser forbundet at det har tatt ut tiltale mot Emery for uanstendig oppførsel.

– Arsenal-manager Unai Emery er tiltalt som følge av kampen mot Brighton i går. Han har frist til 2. januar klokken 18 med å svare på tiltalen, skriver FA.

