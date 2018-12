Bournemouth-kapteinen ute resten av sesongen

ntbsport

Det opplyser Premier League-klubben på sitt nettsted torsdag kveld.

Det så ikke pent ut da Francis gikk i bakken etter en duell med Son Heung-min like før pause i 0-5-tapet mot Tottenham onsdag. Dagen etter kom beskjeden klubben fryktet.

– Vi er knust over å miste Simon med en alvorlig kneskade. Det er en kjempesmell for oss å miste kapteinen vår og en som har prestert så bra og regelmessig for laget over en lang periode, sier Bournemouth-manager Eddie Howe.

Klubben opplyser videre at undersøkelsene av Francis viste et avrevet fremre korsbånd i det høyre kneet. Joshua King og lagkameratene i Bournemouth må dermed klare seg uten kapteinen sin i mellom seks og ni måneder.

(©NTB)