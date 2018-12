To pågrepet etter hendelse i Nicki Billes leilighet

ntbsport

Dansk politi har ikke opplyst hvem personen som ble hentet i ambulanse og de to pågrepne er, men bekrefter at de etterforsker en hendelse i leiligheten.

– Det er hentet en person i ambulanse, og politiet arbeider på stedet med teknisk utstyr. Det er alt jeg kan si på det nåværende tidspunkt, sier etterforskningsleder Bjarke Madsen.

Vedkommende som ble kjørt bort i ambulanse er ikke livstruende skadd, sier han.

– Akkurat nå etterforsker vi ganske bredt, for vi vet ikke om det er snakk om en forbrytelse, sier Madsen.

To personer anholdt

Vaktsjef Henrik Stormer ved Københavns Politi opplyser til dansk TV2 at to personer er anholdt i forbindelse med et «voldsomt spetakkel» i leiligheten.

Øyenvitner på stedet forteller at kriminalteknikere fra politiet, iført hvite drakter, arbeider på stedet.

30-åringen Nicki Bille Nielsen sonet tidligere i år en fengselsdom på én måned på grunn av en voldsepisode i Monaco. Han vendte så tilbake til dansk fotball og Lyngby etter å ha spilt for greske Panionios.

I oktober ble han pågrepet på Strøget i København etter å ha opptrådt truende og vært i besittelse av en luftpistol, noe som resulterte i at han fikk sparken i Lyngby.

Rosenborg-spiss

Bille spilte for Rosenborg i 2013 og 2014. Også da kom han i trøbbel, blant annet for å ha bitt en politimann under en fuktig bytur i København. For den episoden ble han straffet med 60 dagers betinget fengsel og 80 timers samfunnstjeneste.

Bille ble også pågrepet av politiet etter bråk på byen i Trondheim i 2013. Og tilbake i 2009 fikk han betinget fengselsstraff og samfunnstjeneste for å ha delt ut et knyttneveslag.

