Nytt julemareritt for City

Det var Citys annet strake serietap. Nå må Pep Guardiolas menn rade opp seirer for å ha en mulighet til å tette luken til Liverpool. 3. januar skal nettopp de to lagene møtes i Manchester. Med poengtap der kan City var ute av gullkampen for godt.

Bernardo ga City en lovende start etter et snaut kvarter. Alene med keeper Kasper Schmeichel satte portugiseren inn ledermålet med venstrefoten. Men det tok bare fem minutter før lagene var like langt igjen.

Stygg takling

Marc Albrighton stanget inn 1-1 på en perfekt ball fra Jamie Vardy. I forkant lurte han Fabian Delph og løp seg fri.

Resultatet sto seg helt fram til Ricardo Pereira hamret til fra 16 meter. Skuddet føk som en rakett opp i lengste hjørne. Målet kom i kjølvannet av en corner.

I det 89. minutt fikk Delph marsjordre for en takling i knehøyde. Det var stygt, og det var ikke noe å si på kortets farge.

Forbigått

Helt inntil nylig hadde Manchester City kommandoen i Premier League, men med tre tap på sine fire siste kamper har kostet de lyseblå dyrt. Liverpool har på sin side vunnet hele åtte seriekamper på rad.

Før onsdagens tap mot Leicester hadde City kommet til kort mot Chelsea og Crystal Palace. Etter ondagens resultater snek Tottenham seg forbi City og inntok 2.-plasen. London-laget knuste Bournemouth 5-0.

Leicester har tatt to sterke skalper de siste dagene. Sist helg vant sensasjonsmesteren fra 2016 borte mot Chelsea på Stamford Bridge. Laget ligger på 7.-plass med 28 poeng.

