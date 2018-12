Carlsen med krisestart i VM, tapte mot 16-åring

ntbsport

Magnus Carlsen sto meget godt mot Adam Tukjajev fra Ukraina i første kamp, men rotet det bort og tapte på tid.

I andre parti hadde han hvite brikker mot Shamsiddin Vokhidov (16) fra Usbekistan. Kamp nummer to startet som den første, men en tabbe gjorde at han havnet på bakbeina også her.

Carlsen må dermed heve seg kraftig til neste parti.

Carlsen jakter i romjulen to nye VM-titler. Opprinnelig skulle mesterskapet som i fjor gå i Saudi-Arabia, men ble nylig i all hast flyttet til St. Petersburg i Russland.

Fem partier

2. juledag skal Carlsen og resten av verdenseliten spille fem partier i hurtigsjakk. Det skal de også gjøre de to neste dagene før en verdensmester er kåret. 29. desember går man rett over til lynsjakk. Den første dagen skal det spilles tolv runder, mens de siste ni går dagen etter.

Carlsen kommer til Russland som regjerende verdensmester i klassisk sjakk og lynsjakk. Hurtigsjakk-VM har han ikke vunnet siden 2015.

Nordmannen møter i dagene framover konkurrenter som har spilt mye mer hurtig- og lynsjakk enn ham selv i 2018. Hvordan Carlsen takler dette blir et av spenningsmomentene.

Mester i klassisk sjakk

Carlsen var i sin tid regjerende trippelmester i totalt 15 måneder. I oktober 2015 forsvarte han tittelen i hurtigsjakk, men greide det ikke i lynsjakk.

I november tok Carlsen nok en VM-tittel i klassisk sjakk. Tidvis hanglet han seg gjennom tolv strake remis mot Fabiano Caruana, men i omspillet feide han amerikaneren av brettet. Da var han sin motstander totalt overlegen i hurtigsjakk.

(©NTB)