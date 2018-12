Klopp avskriver ikke Chelsea og Arsenal i gullkampen

ntbsport

Liverpool er garantert å toppe tabellen når sesongen er halvspilt etter Boxing Day-kampene 2. juledag. Klopps menn skaffet seg sist helg en fire poengs luke til City.

Ned til treer Tottenham er det ytterligere to poeng, mens både Chelsea og Arsenal er distansert med elleve poeng når 20 ligakamper gjenstår. Mange vil mene de to sistnevnte er ute av gullkampen, men Klopp er ikke en av dem.

– Ingen av dem er ut av racet, sier tyskeren, ifølge BBC, før Liverpools hjemmemøte med Newcastle onsdag.

Imponert over Spurs

I åtte av de ti siste sesongene har laget som ledet Premier League 1. juledag, også holdt ut hele veien og blitt mestere. Unntakene var det nettopp Liverpool som sto for i 2008/09 og 2013/14. Begge ganger ble rødtrøyene til slutt vippet ned til 2.-plass.

Tottenham har i det stille meldt seg på i tittelkampen. Lille julaften ble Everton smadret hele 6-2 av de liljehvite fra Nord-London. Klopp skjønner ikke hvorfor folk er forbauset over at Spurs nå er i ryggen på Manchester City og har kontrakt med Liverpool.

– Jeg så kampen mot Everton, som så absolutt spilte mer enn OK, og det var veldig imponerende det Tottenham gjorde. For min del har de aldri vært ute av det, så hvorfor er folk så overrasket over at de henger med nå?

– Det samme vil skje med Arsenal og Chelsea også. Det er mange lag som du kan si er med i tittelkampen, og sånn skal det også være, mener Klopp.

Pottetett

Liverpool er eneste lag som fortsatt er ubeseiret i Premier League. Klopps suksessoppskrift har vært å skjerpe det defensive markant.

I flere år slet Merseyside-klubben med altfor mange baklengsmål og tvilsomme keeperprestasjoner, men med Virgil van Dijk i superform i midtforsvaret og Alisson i mål har Liverpool kun sluppet inn sju seriemål på 18 kamper.

I hele elleve av kampene har de holdt nullen. Chelsea og Manchester City er nærmest med åtte. I andre enden av statistikken ligger Fulham sist med sin ene, mens Manchester United er nest sist med skrale to kamper uten baklengs.

Liverpool har ikke vunnet den engelske toppdivisjonen siden 1990. Nå øyner fansen muligheten for å gjøre slutt på ventetiden.

