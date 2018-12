Tandrevold imponerte på fellesstart i Nove Mesto

ntbsport

Tandrevold var så lei etter 37.- og 34.-plass på helgens sprint og jaktstart at hun i oppgitthet mente at hun burde legge opp.

22-åringen fikk dermed en solid opptur med søndagens renn. Hun kjempet om pallplassen helt til siste skyting etter en bom på de liggende skytingene, men måtte ut i to strafferunder på siste stående under tunge forhold.

– Jeg er litt irritert for at det siste skuddet på stående bare gikk av, for jeg sa egentlig at jeg var ferdig med å bomme siste skudd for resten av karrieren, men egentlig er jeg bare glad. Jeg vant også min første ordentlig spurt. Så det var veldig deilig, sa Tandrevold til NRK.

Nesten bestenotering

Hun klarte likevel ta sjetteplassen etter en sterk sisterunde. Hennes bestenotering i verdenscupen er en 5.-plass fra forrige sesong i Hochfilzen.

– Det er veldig deilig, men samtidig har vi et fly å rekke, så det at jeg må på blomsterseremoni er kanskje en strek i regningen for trenerne, smilte Tandrevold.

Anastasia Kuzmina gikk seirende ut av fellesstarten, mens Paulína Fialková ordnet dobbelt slovakisk. Verdenscupleder Dorothea Wierer ble slått av franske Anaïs Chevalier i kampen om tredjeplassen.

Røiseland sprakk

Marte Olsbu Røiseland klarte ikke kopiere helgens seirer etter å ha skutt seg bort med tre bom på tredje skyting. Seierskvinnen fra sprinten og jaktstarten gikk fem strafferunder totalt og ble nummer 13.

Før fredag- og lørdagens seirer hadde Olsbu Røiseland tre 3.-plasser som beste individuelle resultat fra verdenscupen. Forrige sesong slo hun ordentlig igjennom med to sølv i OL, men i Nove Mesto fikk hun drømmen om å stå helt øverst på pallen oppfylt.

Tandrevold og Røiseland var eneste norske på start.

Tiril Eckhoff har ikke fått det til å sitte i Nove Mesto og kvalifiserte seg ikke til fellesstarten.

