Riiber bommet totalt i hoppdelen etter bakketrøbbel

Verdenscupleder Riiber fulgte opp trippelseieren fra Lillehammer i starten av desember på beste vis da han vant lørdagens renn, men det blir ingen seier nummer fem etter at Riiber bommet i søndagens hoppdel.

Riiber måtte ut på bommen to ganger før han fikk hoppe, fordi det gikk et lite ras i tilløpet da han gjorde seg klar for første gang. Etter en ufrivillig pause kom nordmannen seg ned, men han var allerede i ubalanse fra hoppkanten og landet til slutt langt opp i bakken etter å ha veivet med armene for å kontrollere en landing.

Trener Peder Sandell så ikke ut til å være fornøyd med tilløpet i hoppbakken etter at Riiber feilet. og gikk bort for å inspirere mens Riiber fikk se at han går ut 2.16 minutter etter polske Szczepan Kupczak.

Espen Bjørnstad var beste norske i hoppbakken og er nummer fire før langrennet, 20 sekunder etter lederen. Jørgen Graabak er 11.-mann, 38 sekunder bak, mens Einar Lurås Oftebro og Espen Andersen går ut sammen nesten minuttet bak polakken.

Magnus Krog og Jan Schmid er like langt bak som Riiber etter hoppdelen.

Søndag var ikke første gang det var trøbbel i hoppbakken i Ramsau. Lørdag gikk løperne etter fredagens prøveomgang ettersom hopprennet ble avlyst da to hoppere, Riiber og Eric Frenzel, sto igjen på toppen.

Ramsau-helga er kombinertløpernes siste konkurranse i 2018.

