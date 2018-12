Geir Bakke forlenger med Sarpsborg

ntbsport

Det bekrefter Sarpsborg på sitt nettsted lille julaften.

Bakke setter dermed en endelig stopper for spekulasjonene om at han skal bli ny Rosenborg-trener.

– Som jeg har sagt i et intervju tidligere, så er vi fortsatt i 1. omgang på vår reise i Sarpsborg 08. Jeg trives utrolig godt i klubben og er veldig stolt over å forlenge kontrakten her, sier Bakke.

– Vi har gjort oss bemerket i Fotball-Norge og Skandinavia de siste årene. Når en hovedtrener som har vært med på denne reisen faktisk ønsker å bli med videre og ikke hoppe på et bedre og i manges øyne mer spennende tilbud, sier også mye om at vi har gjort og gjør ting riktig, sier styreleder Cato Haug.

Bakke kom til Sarpsborg i 2015 etter å ha vært assistenttrener i Molde.

– Dette er vår julegave til alle som er glad i Sarpsborg 08. Geir Bakke har sammen med resten av trenerteamet, spillergruppa og klubben tatt store steg de siste sesongene. Vi ser veldig fram til å forlenge samarbeidet, sier styreleder Cato Haug.

Sarpsborg klarte ikke innfri i Eliteserien denne sesongen, men kjempet om avansement i debuten i europaligaen helt til siste kamp i gruppespillet.

