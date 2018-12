Mowinckel misset pallen da Shiffrin vant i Courchevel

ntbsport

Mowinckel lå også som nummer fem etter første omgang i franske Courchevel, men det skilte ikke mer enn 0,24 sekunder opp til ledende Viktoria Rebensburg fra Tyskland – og en pallplass var definitivt innen rekkevidde.

Den norske 26-åringen hadde en dårlig passering tidlig i finaleomgangen. Det var nok til at hun ødela en perfekt omgang, og endte som nummer fem, 0,5 sekunder bak amerikanske Mikaela Shiffrin som vant.

– Ja det gikk litt over styr på toppen. Det startet litt halvveis og jeg følte at ble en kamp for å overleve nedover. Jeg har et greit nivå inne, men det er småting som jeg er litt irritert over, sier Mowinckel til NTB.

Da den norske 26-åringen satte utfor i finaleomgangen ledet Federica Brignone, men Mowinckel klarte ikke tukte tiden til italieneren.

Da gjensto Tessa Worley (Frankrike), Mikaela Shiffrin (USA), Stephanie Brunner (Østerrike) og Rebensburg. Der var Shiffrin raskest og kjørte inn til sin 49. verdenscupseier, i en alder av 23.

Rebensburg, som ledet etter første omgang, ble nummer to, slått med 0,14 sekunder, mens Worley ble nummer tre, 0,33 bak.

– Ikke så langt opp

– Det er ikke så langt opp, men når de beste ikke gjør noen feil så blir det litt, sa Mowinckel, som nå skal unne seg en liten juleferie hjemme i Norge.

– Nå skal jeg en liten tur hjem til jul. Men det blir ikke lange ferien før det blir trening og en ny storslalåm i Semmering i Østerrike, sier den norske alpinstjernen.

Mowinckel ligger som nummer to sammenlagtcupen totalt. Det skiller 422 poeng opp til suverene Shiffrin.

I alt fem norske kom seg til finaleomgangen, og de fleste leverte en godkjent runde.

Kraftig snøfall

Nina Haver-Løseth gikk fra 13. til 11.-plass, mens Thea Stjernesund kjørte seg opp til 13.-plass etter å ha ligget som nummer 19. Mina Fürst Holtmann kjørte seg opp fra 23. til 18.-plass.

Kristin Lysdahl leverte en god førsteomgang og lå på 9.-plass etter første omgang, 0,93 bak, men kjørte ut i finaleomgangen.

Verken Kristine Haugen, Maren Skjøld eller verdenscupdebutant Marte Monsen (+4,98) kom seg ikke blant de 30 beste i første omgang, og fikk ikke kjøre finaleomgangen.

Kraftig snøfall i Courchevel gjorde at startpunktet ble satt lavere i finaleomgangen. Annenomgangen var rundt 15 sekunder raskere enn den første.

