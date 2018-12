Sagosen og PSG vant toppkamp i siste sekund

ntbsport

Avgjørelsen falt da PSGs danske storstjerne Mikkel Hansen satte inn sin tiende scoring for kvelden. Vinnermålet kom i siste sekund. Sju sekunder tidligere hadde bortelaget tatt timeout etter at Nantes fikk 29-29.

Med den dramatiske seieren økte PSG-luken på tabelltoppen til tre poeng. Før torsdagens oppgjør sto Sagosens lag med 23 poeng mot Nantes' 22.

Desperat jakt

Der var full spenning hele veien. Nantes ledet 14-13 til pause, og vertene var oppe i to måls ledelse med underkant av 20 minutter igjen. Så koblet PSG grepet og gikk fra å ligge under 20-21 til 25-22 i løpet av en periode på seks minutter.

Nantes ga ikke opp og kjempet desperat for å berge poeng. Da 29-29-utlignignen satt med 13 sekunder igjen, så de ut til å ha klart det. Hansen ville det imidlertid annerledes.

Sagosen, som tirsdag toppet en kåring av årets spiller i verden, scoret på fire av fem skudd. En uke tidligere ble han banenes toppscorer med ni fulltreffere da PSG slo ut nettopp Nantes i den franske ligacupen med 34-30-seier.

Sliter

Espen Lie Hansen var i Nantes-troppen torsdag, men som tidligere i sesongen slet han også denne gangen med å få spilletid. Han har knapt spilt klubbhåndball siden det ble klart at han skal til Drammen etter sesongen.

– Jeg er nok litt i fryseboksen nå, kanskje fordi jeg skal til Drammen, sa Hansen til NTB for en uke siden, og nå virker det klart at det er slik, selv om trener Thierry Anti ikke har gitt ham klar beskjed.

– Han er ikke den som sier mest. Anti holder kortene tett til brystet, sa Hansen til VG før torsdagens toppkamp.

Landslagssjef Christian Berge mener at det er den forestående overgangen som gjør at Hansen knapt har vært på banen, men han er ikke bekymret for VM-formen.

– Hvis vi får Espen i superform, så spiller det nesten ikke noen rolle at han ikke har spilt kamper. Vi har jobbet med det i tre måneder, og så får vi se om vi treffer, sier Berge til VG.

