Omstridte Mutko ferdig som Russlands fotballpresident

– Vitalij Mutko forlater vervet som president i Russlands fotballforbund, meldte forbundet selv på Twitter. Sergej Prjadkin, som er direktør for den russiske eliteserien, skal fylle vervet inntil en ny president er valgt.

Mutko har hatt flere høye verv i russisk idrett og var tidligere idrettsminister. Han er utestengt fra OL på livstid for sin delaktighet i landets organiserte dopingjuks.

I oppkjøringen til VM-sluttspillet på hjemmebane gikk Mutko med på å trekke seg fra vervet som leder for organisasjonskomiteen, og han trakk seg også midlertidig fra vervet som fotballpresident. Det er ingen overraskelse at han nå trekker seg for godt.

Han ble i fjor også fratatt sitt styreverv i FIFA på grunn av mulige interessekonflikter.

