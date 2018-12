Bendtner soner med fotlenke i København over nyttår

ntbsport

Den 2. november ble den danske fotballspilleren dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør i København.

– Til orientering kan jeg opplyse at Nicklas Bendtner starter soningen med fotlenke 3. januar 2019, og han ser fram til å få det hele overstått, skriver hans advokat Anders K. Nemeth i en epost til Ritzau.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug bekrefter overfor det danske nyhetsbyrået at soningen skal finne sted i København. Det betyr at Bendtner mister en del av sesongoppkjøringen med RBK. Straffen vil være ferdig sonet 22. februar, omtrent fem uker før seriestart.

Droppet anke

Bendtner anket dommen fra tingretten til den danske landretten, men han bestemte seg et par uker senere for å trekke anken og akseptere dommen.

Episoden skjedde i København under landslagspausen 9. september. Taxisjåføren pådro seg et dobbelt kjevebrudd. Kort før episoden hadde Bendtner og hans kjæreste Philine Roepstorff forlatt taxien uten å betale etter at sjåføren misforsto hvordan han skulle kjøre til Bendtners bosted.

Sjåføren kom etter paret for å kreve betaling og gikk ut av bilen. Han kastet en brusboks mot paret uten å treffe dem.

Ble ikke trodd

– Jeg følte meg truet og visste ikke hva som kunne skjedd med meg og min kjæreste etter at det ble kastet ting mot oss, forklarte Bendtner i retten. Han ble ikke trodd og ble funnet skyldig i voldsbruk.

Danmarks landslagssjef Åge Hareide var først avvisende til at en voldsdømt spiller kan spille for landslaget. Senere har han sagt at spilleren kan komme i betraktning for landslagsspill igjen når dommen er sonet.

Nicklas Bendtner kan derfor i prinsippet være tilbake på landslaget i mars. Da innleder Danmark EM-kvalifiseringen mot Sveits.

Bendtner er for tiden på ferie i Mexico.

