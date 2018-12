Manchester United sparket Mourinho

ntbsport

Den 55 år gamle portugiseren fikk to og et halvt år i managerstolen i den engelske storklubben.

Denne høsten har United skuffet sportslig og allerede havnet langt bak de største rivalene på Premier League-tabellen. Derfor var det til slutt uunngåelig at klubben og Mourinho måtte skille lag.

Akkurat som forgjengerne David Moyes og Louis van Gaal har Mourinho feilet i forsøket på å gjøre United til et mesterlag. I sin første sesong ble han berget av titler i ligacupen og europaligaen, men siden har mye gått galt for Mourinho.

Han har kranglet åpenlyst med spillere, blitt straffet flere ganger for sitt voldsomme kroppsspråk, og det så også ut til at han denne sesongen mistet mye respekt hos Uniteds spillergruppe – og ikke minst klubbens viktige supporterskare.

Søndagens 1-3-tap mot erkerivalen Liverpool ble dråpen som fikk begeret til å renne over for United-toppene. Da var det et tannløst lag Mourinho sendte ut på Anfield-gresset.

Manchester United skriver på sitt nettsted at klubben takker Mourinho for jobben han har gjort og ønsker ham suksess i framtiden.

United kommer til å utnevne en midlertidig manager som skal lede laget ut inneværende sesong. I mellomtiden skal klubbledelsen jobbe med å hente inn en ny permanent manager.

(©NTB)