Kolvidsson blir landslagssjef for Liechtenstein

Han etterfølger René Pauritsch, som har gått over i en annen jobb i Liechtensteins fotballforbund.

Kolvidsson spilte det meste av sin aktive karriere for mindre klubber i Tyskland og Østerrike, og han har senere vært trener i flere av klubbene han spilte for. Da Lars Lagerbäck i 2016 ga seg som Islands landslagssjef, ble Kolvidsson assistent for Heimir Hallgrimsson som overtok hovedansvaret.

Nå skal han prøve å gi suksess til en enda mindre fotballnasjon, som i EM-kvalifiseringen er i gruppe med Italia, Bosnia, Finland, Hellas og Armenia. På FIFA-rankingen er Liechtenstein nummer 181 av 211 rangerte landslag.

