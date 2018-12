Ingrid Syrstad Engen til Wolfsburg

ntbsport

20-åringen sier til VG at hun har signert en kontrakt på to og et halvt år med den tyske toppklubben, men fram til sommerens VM leies hun tilbake til LSK Kvinner.

– Det er gjort i samråd med landslaget. Begge deler kunne gått bra, men jeg føler ikke jeg er helt ferdig i LSK, og det er mye spennende som skjer der i vår. Og så er det trygt før VM, sier Engen til avisen.

Hun har en meget god sesong bak seg og har etablert seg på landslagets sentrale midtbane. Dessuten hjalp hun LSK til dobbelttriumf og til kvartfinale i mesterligaen. Leieavtalen gjør at hun får med seg kvartfinalene mot Barcelona i mars.

Wolfsburg er en av Europas beste klubber. Laget er tysk seriemester fire av de seks siste sesongene og har to mesterligatitler på merittlista. Laget var i finale sist sesong, men tapte da for Lyon etter ekstraomganger.

– Nå kan jeg leve ordentlig av fotballen. Det er et viktig steg for meg. Wolfsburg har også fulgt meg i to-tre år, og jeg var på besøk der i nobvember, sier Engen til VG. Hun har også rådført seg med klubbens norske spillere.

– Det er et stort pluss at de er der, sier hun.

