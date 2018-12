Klæbo vil gå Tour de Ski

ntbsport

Den endelige bekreftelsen kommer når Norges Skiforbund offentliggjør uttaket før helgen.

– Nå er det Tour de Ski som kommer. Det har vært mye snakk om jeg skal gå eller ikke, men jeg kan si så mye som at jeg har lyst til å gå. Det får så være opp til skiforbundet om jeg får lov til å gå, men jeg håper jo det, sier Klæbo og blinker lurt i en video lagt ut på YouTube.

Nå som trønderen har gått ut og sagt at han vil debutere i Tour de Ski, er det svært lite trolig at landslagsledelsen vil nekte ham det.

– Da krysser vi fingrene for en god jul, Tour de Ski og alt som er. Om jeg går da. Jeg krysser fingrene for det nå. Jeg leder ikke Skandinavisk Cup, men håper at jeg kanskje har gjort meg fortjent til det. Vi får vente til torsdag, da kommer det (uttaket), sier Klæbo når han avslutter videobloggen.

Klæbo droppet i fjor Tour de Ski for å stå best mulig rustet til OL i Pyeongchang. Også denne sesongen har det vært usikkert om han blir med. I februar skal verdenseliten kjempe om VM-medaljer i østerrikske Seefeld.

Grublet

De fleste eksperter er enige om at Tour de Ski-formatet skal passe den allsidige 22-åringen godt. Konkurransen starter med skøytesprint i Toblach 29. desember. Deretter venter ytterligere seks renn på sju dager.

Da NTB snakket med Klæbo i august, erkjente han at han grublet over om det skulle bli Tour-deltakelse på ham i 2018/19-sesongen eller ikke.

– Det er totalbelastningen vi må se på. Det (Tour-programmet) er steinhardt, og det er viktig å huske at målet er VM. Da må man være forberedt på å ta noen rolige dager i etterkant og være kynisk på det. Det er viktig å ha nok overskudd når man kommer inn til et mesterskap, og jeg har ingen erfaringer med Tour de Ski ennå, sa Klæbo den gang.

– I ditt hode er VM klart viktigere enn Tour de Ski?

– I mitt hode har jeg veldig lyst til å gå fort i VM, og for så vidt også i Tour de Ski. Jeg vet samtidig at det kan bli vanskelig. Men det er sikkert derfor jeg har lyst til å prøve Tour de Ski også, for å se om det kunne være mulig, svarte Klæbo.

Mandag kom bekreftelsen svært mange har ventet på. Trønderen har vendt tommelen opp.

Blir Johaug med?

Men det er flere av landslagsløperne som har signalisert at det kan være aktuelt å droppe det tøffe rennprogrammet før og etter nyttår. I forbindelse med helgens verdenscuprenn i Davos sa Therese Johaug at heller ikke hun er helt sikker på at det blir Tour-start.

Av de norske kvinnene er den dobbelte OL-mesteren Ragnhild Haga den som har vært tydeligst på at det ikke blir aktuelt å gå Tour de Ski. Hun hadde suksess med å droppe Touren foran vinterlekene i Sør-Korea sist sesong.

En annen dobbelt OL-vinner, Simen Hegstad Krüger, har også sagt at han vurderer å droppe rennene i Italia, Sveits og Tyskland.

Martin Johnsrud Sundby sa på sin side til NRK søndag at han er overrasket over at enkelte velger å droppe det som oppmerksomhetsmessig for langrennssporten er noen av de viktigste rennene i løpet av vinteren.

