Napoli vant etter frisparkperle på overtid

Napoli ble sendt ut av mesterligaen med et forsmedelig tap mot Liverpool i midtuka, og søndag skulle laget revansjere seg. Men det så lenge tungt ut for de lyseblå.

Dries Mertens og Lorenzo Insigne står med sju mål hver denne sesongen, men fikk ikke plass i startelleveren til Napoli. Begge ble kastet innpå i annen omgang, men ingen av dem maktet å score.

Det gjorde derimot polske Milik, som ett minutt på overtid stilte seg opp for å ta frispark fra omtrent 25 meter.

Med venstreslegga sendte han kula på perfekt vis over muren og opp i det høyre hjørnet. Det var hans åttende scoring for året. Med seieren tok Napoli viktige poeng for å ha noen som helst mulighet til å hamle opp med suverene Juventus i årets utgave av Serie A.

Napoli er fortsatt åtte poeng bak Cristiano Ronaldos klubb, som lørdag vant byderbyet mot Torino takket være et Ronaldo-mål.

I søndagens øvrige kamper i Serie A vant Fiorentina 3-1 mot Empoli, Sassuolo slo Frosinone 2-0 borte, og Sampdoria vant over Parma med samme sifre. Spal og Chievoverona spilte 0-0.

Roma avslutter ligarunden med hjemmekamp mot Genoa senere søndag.

