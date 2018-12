Målmaskin sikret ny seier for Solbakkens FCK

ntbsport

22-åringen scoret med det sitt mål nummer 16, 17 og 18 på 20 kamper i den danske superligaen denne sesongen.

Han har nå ni mål på de siste fire kampene og er en svært viktig brikke for et København-lag som tar vinterpause på tabelltopp tre poeng foran Midtjylland.

Kampen var tolv minutter gammel da unggutten åpnet scoringskontoen for dagen. Han stormet fram på høyresiden, og med venstrefoten plasserte han ballen til side for keeper. Målgivende pasning sto Peter Ankersen for.

Halvtimen senere fant sistnevnte Skov enda en gang. Fra femten meter prikket superligaens toppscorer inn 2-0 i samme hjørne som den første scoringen.

3-0 satte han inn på vidunderlig vis da han hamret inn et frispark fra snaue 20 meter. Med sin magiske venstreslegge limte han ballen oppe i det høyre hjørnet, utagbart for keeper.

I søndagens andre kamper vant tabelltoer Midtjylland 3-1 borte mot Horsens, mens Esbjerg slo Nordsjælland 3-0.

(©NTB)