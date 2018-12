Lorentzen utenfor pallen på 1000 meter i Heerenveen

ntbsport

Lorentzen gikk i par med amerikanske Joey Mantia. Bergenseren hadde en bra åpning, mens Mantia fikk problemer. Nordmannen klarte ikke å holde Nuis' tempo på slutten. En del småting på annenrunden ødela i det tøffe selskapet.

– Det er vanskelig å gå alene. Dessuten så hadde jeg et lite feilskjær i den fjerde svingen. Det er ikke sikkert det hadde holdt til pallen uansett, men jeg er i hvert fall nærmere tidsmessig enn tidligere i sesongen, sa Lorentzen til NRK.

Sprint-VM skal gå av stabelen i Thialf i slutten av februar.

– Det er utrolig gøy å gå her med masse folk og god stemning. Det var ganske dårlig is etter at det er gått 19 par på 1000 meter foran meg, sa han.

Allan Dahl Johansson gikk i par med Denis Juskov og fikk 1.08,91. Den russiske 1500-meterspesialisten gikk på 1.07,95, som holdt til 3.-plass. Johansson ble nummer ti.

– Det gikk bra fra 200 meter og inn. Jeg trodde jeg skulle ta ham på sisterunden for vanligvis pleier man å sprekke litt, men ikke ham, sa Johansson.

Den unge nordmannen bruker 1000-meteren for å få opp farten på 1500-meteren, som blir hans distanse i VM enkeltdistanser.

Lorentzen leder fortsatt verdenscupen på 1000 meter, men det er nå bare tre poeng ned til Nuis.

