West Ham stormer videre

Landslagskaptein Johansen fikk den siste halve timen som innbytter, men klarte ikke å sette i gang noen snuoperasjon for et Fulham-lag som på det tidspunktet allerede lå under med to mål.

– Manageren har satt sammen et fantastisk lag og hentet inn noen gode spillere. Det går bra for oss, og forhåpentligvis fortsetter det sånn, sa West Ham-målscorer Michail Antonio til BT Sport etter kampen.

Manager Manuel Pellegrini var også tilfreds med det han så av laget sitt.

– Vi visste før kampen at dette ikke ville bli lett. Vi skapte ikke mange sjanser, men scoret på de vi fikk. I annen omgang forsvarte vi oss meget godt, oppsummerte han.

Må stå sammen

Fulham-manager Claudio Ranieri hadde ikke mye å glede seg over.

– Nå må vi bare stå sammen og fortsette arbeidet. Kun ved å stå sammen kan vi få til noe bra, sa italieneren.

Robert Snodgrass scoret for annen kamp på rad da han sendte gjestene foran 17 minutter ut i kampen. Avslutningen med venstrebeinet etter forarbeid av Felipe Anderson var av det strålende slaget.

12 minutter deretter ble vondt til verre for Fulham i London-derbyet på eget gress. Et innlegg havnet til slutt hos Michail Antonio etter å ha blitt stusset videre av Javier Hernández. Alene med keeper satte Antonio ballen i mål på enkleste vis.

Sliter

Dermed fortsetter motgangen for et Fulham-lag som ikke har fått den ønskede effekten etter at Ranieri erstattet Slavisa Jokanovic i managerstolen.

Stefan Johansen og lagkameratene er fortsatt tabelljumbo, og har i tillegg Premier Leagues soleklart svakeste målforskjell. 26 minusmål er fasiten så langt.

Trøsten er at det kun skiller tre poeng opp til Burnley på trygg grunn.

West Ham er nummer ni på tabellen, kun to poeng bak Manchester United på plass nummer seks.

